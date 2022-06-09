Москва, 9 июня, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Российская артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что в ближайшее время собирается сыграть свадьбу. Об этом сообщил портал «7 Дней».

Геннадий Калашников Анастасия Волочкова

По словам артистки, в настоящий момент она не состоит в романтических отношениях, однако в обозримом будущем планирует выйти замуж. Волочкова также добавила, что организует роскошное торжество, как только определится с избранником.

Напомним, в мае 2022 года Анастасия Волочкова рассказала о личном острове, который для неё арендовал её возлюбленный во время отпуска в Турции. Позднее балерина призналась, что по приезде в Россию она рассталась с мужчиной.