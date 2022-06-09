София, , 18:14 — REGNUM Власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории «легли» под американцев и ЕС, и им хочется, чтобы и Сербия скорее последовала за ними, она сейчас им пусть и относительный, но укор совести, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июня, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Болгария

Как сообщалось ранее, Захарова, отвечая на вопрос о реакции на срыв визита Сергея Лаврова в Белград из-за действий трех стран ЕС, заявила, что «ничто на земле не проходит бесследно».

« Мне понравилось, как ответила Мария Захарова на вопрос о реакции Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Этот отвратительный демарш Софии, Скопье и Подгорицы действительно не пройдёт бесследно. Прежде всего, бесследно в восприятии народами самих этих стран, а также Сербии этой слабости и подвластности американцам.

С другой стороны, в части, касающейся современного управляющего слоя Болгарии, Северной Македонии и Черногории, их позиция понятна: они сами, как говорится, легли под американцев и ЕС, так конечно же им хочется, чтобы и сербы и Сербия скорее последовала за ними. Она сейчас им пусть и относительный, но укор совести.