София, 9 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории «легли» под американцев и ЕС, и им хочется, чтобы и Сербия скорее последовала за ними, она сейчас им пусть и относительный, но укор совести, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 9 июня, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Болгария

Как сообщалось ранее, Захарова, отвечая на вопрос о реакции на срыв визита Сергея Лаврова в Белград из-за действий трех стран ЕС, заявила, что «ничто на земле не проходит бесследно».

«Мне понравилось, как ответила Мария Захарова на вопрос о реакции Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Этот отвратительный демарш Софии, Скопье и Подгорицы действительно не пройдёт бесследно. Прежде всего, бесследно в восприятии народами самих этих стран, а также Сербии этой слабости и подвластности американцам.

С другой стороны, в части, касающейся современного управляющего слоя Болгарии, Северной Македонии и Черногории, их позиция понятна: они сами, как говорится, легли под американцев и ЕС, так, конечно же, им хочется, чтобы и сербы, и Сербия скорее последовала за ними. Она сейчас им пусть и относительный, но укор совести.

Если же говорить о нас, о России, то мне в данном эпизоде особенно отвратительна позиция Болгарии. Я хорошо помню другую Болгарию: болгарских коммунистов, партизан, наших товарищей по оружию в Организации Варшавского договора и партнёров в СЭВе. Болгария тогда была развитой промышленной страной, мы многое вместе с болгарами делали в мире. В том, что той Болгарии больше нет, велика вина руководства позднего СССР, это так, но что об этом сейчас говорить? Болгарская политика и политики год от года деградируют. По-человечески стоит пожалеть тех, кто вынужден зарабатывать себе на хлеб мелкими уколами в адрес России. Но это по-человечески. А политически и экономически, конечно, расплачиваться за свою враждебность им точно придётся», — отметил Михаил Демурин.