Москва, 9 июня, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Население России должно увеличиваться и состоять из здоровых людей, заявил 9 июня президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.

Archive.government.ru Владимир Путин

Демографический вопрос российский лидер назвал первой задачей.

«Если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», — сказал Владимир Путин.