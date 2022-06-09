Путин назвал умножение народа России первой задачей
Москва, 9 июня, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Население России должно увеличиваться и состоять из здоровых людей, заявил 9 июня президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ.
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Владимир Путин
Демографический вопрос российский лидер назвал первой задачей.
«Если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», — сказал Владимир Путин.