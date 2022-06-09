Челябинск, 9 июня, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Челябинске у мужчины похитили деньги под предлогом обмена купюр на новые. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался гражданин 1954 года рождения. К нему домой явился представившийся сотрудником пенсионного фонда и предложил поменять имеющуюся наличность. В итоге пенсионер согласился и отдал почти 40 тыс рублей.

Однако через некоторое время мужчина понял, что эти деньги не настоящие. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества.