Москва, , 19:27 — REGNUM Известный артист балета Николай Цискаридзе признался, что относит себя к российским гражданам. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 9 июня.

Николай Цискаридзе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Когда меня в Грузии пытались в чем-то обвинять, я никогда в жизни не скрывал своего мнения. Я очень давно, в 2001 году, сказал в Кремле, когда мне Владимир Путин вручал мою первую Госпремию. Я сказал: «Горд, что грузин по национальности, что я российский гражданин и русский артист», — заявил Цискаридзе. Он также отметил, что с ранних лет мечтал жить в Москве и выступать на сцене Большого театра, именно поэтому сделал выбор в пользу русской балетной школы.

Напомним, в мае 2022 года СМИ сообщили, что Николай Цискаридзе утверждён на роль ведущего телешоу «Сегодня вечером». Предыдущим ведущим программы был Максим Галкин.

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