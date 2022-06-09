Киров, 9 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Кировской области на заседании 9 июня, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, назначили дату выборов губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Депутаты единогласно поддержали предложение спикера кировского Заксобрания о назначении даты выборов главы области на 11 сентября.

ИА REGNUM напоминает, предыдущий губернатор Кировской области Игорь Васильев покинул свой пост досрочно 10 мая текущего года. Он отметил, что переходит работать на федеральный уровень. Врио главы региона был назначен Александр Соколов. До назначения он занимал пост референта кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета.

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