Москва, 9 июня, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Памятный Меч Победы как символ вклада в победу в Великой Отечественной войне вручили 9 июня Брянску.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Музей Победы на Поклонной горе

Торжественная церемония прошла в Зале Славы Музея Победы в Москве. Златоустовский клинок в числе других городов воинской славы получили представители Брянска.

«Наша сегодняшняя церемония — очередной важный шаг для сохранения памяти, для увековечивания нашей славы, для передачи нашим детям и внукам эстафеты уважения к предкам, почитания их бессмертного подвига», — обратилась к присутствующим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Традиция вручения Мечей Победы зародилась в 2015 году, когда обладателями клинков стали девять городов-героев.