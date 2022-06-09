Бишкек, , 17:55 — REGNUM Представители госорганов Киргизии и Евразийской экономической комиссии во главе с министром по таможенному сотрудничеству Максатом Мамыткановым посетили контрольно-пропускные пункты на киргизско-казахской границе, передаёт министерство экономики.

В ходе ознакомительного визита они выяснили, что на контрольно-пропускных пунктах «Кордай» и «Карасуу» осуществляют свою деятельность сотрудники Комитета государственных доходов Казахстана. А это, по мнению киргизских чиновников, является грубым нарушением основных принципов и норм Договора о ЕАЭС.

«Доказано, что Комитет госдоходов соседней страны проводит налоговые мероприятия в отношении всех грузовых машин, пересекающих границу Киргизии с Казахстаном. Кроме того, стало известно о том, что пограничная служба Казахстана в своих отчётах указывает, что пропускает через киргизско-казахскую границу в среднем одну грузовую машину каждые пять минут. Одновременно с этим Комитет государственных доходов Казахстана сообщил о том, что срок прохождения одного грузовика составляет порядка 15 — 20 минут».

То есть по официальной информации одного казахстанского ведомства за май 2022 года через КПП «Кара-Суу» пропустили на импорт в Казахстан из Киргизии 22 369 грузовых машин, а по данным другого ведомства — лишь 2 880 грузовиков.

«В этой связи делегацией отмечено, что данные, предоставляемые казахстанской стороной, некорректны и вызывают сомнения и, более того, рассматриваются как фальсификация с целью дискредитации киргизских экспортеров», — подчеркивают в Минэкономики Киргизии.

Представители госорганов Киргизии и Евразийской экономической комиссии призвали Казахстан соблюдать нормы и положения Договора о ЕАЭС, а также принять исчерпывающие меры для устранения барьеров, мешающих экспортно-импортным операциям.