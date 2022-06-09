Москва, , 17:52 — REGNUM Хакерские группировки, базирующиеся в США, Турции, Польше, на Украине и в Грузии производят кибератаки на государственные органы России, а также хранилища данных, заявил 9 июня директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

Хакер Ivan David Gomez Arce

По его данным, в кибероперациях против России участвуют 22 хакерские группировки,

«Всего в противоправных операциях против России задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные — IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша)», — сообщил он.

«По состоянию на май 2022 года, в скоординированных DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны, в том числе видеохостинг Rutube, на регулярной основе принимали участие свыше 65 тысяч «диванных хакеров» из США, Турции, Грузии, стран ЕС. Ударам подвергаются госучреждения, объекты критической и социальной инфраструктуры, хранилища личных данных наших граждан и иностранцев, проживающих в России», — подчеркнул Андрей Крутских.

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