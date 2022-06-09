Красногорск, 9 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Рост урожая клубники на территории Подмосковья в 2022 году должен составить порядка 30%. Об этом 9 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

U.S. Department of Agriculture Клубника

На данный момент на рынках и в магазинах региона представлена садовая земляника из Крыма и Кубани, а также Греции, Турции и Армении. Однако позже на прилавках должна появиться и местная клубника.

«К сбору первых ягод, выращенных в открытом грунте, сельскохозяйственные предприятия региона планируют приступить не раньше конца июня. Это обусловлено погодными условиями», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.