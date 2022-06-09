Нижний Новгород, 9 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В рамках работы Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа парламенты Кировской и Нижегородской областей заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили спикеры Заксобраний Роман Береснев и Евгений Люлин, сообщает пресс-служба кировского законодательного органа.

Rukaba Заксобрание Нижегородской области

Соглашение направлено на развитие взаимодействия в сфере законотворческих инициатив, контроля за исполнением уже принятых законов и усовершенствования обеспечения законодательной деятельности.

ИА REGNUM напоминает, Ассоциация законодателей ПФО создана в 2002 году по инициативе полномочного представителя президента России в Поволжье, которым тогда являлся Сергей Кириенко. Это совещательный и консультативный орган, который занимается координацией законотворческой деятельности, формированием консолидированной позиции по вопросам федерального законодательства и совместной работой над единой правовой системой.