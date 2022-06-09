Москва, 9 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Большим шагом для развития ДНР и ЛНР является начало работы в этих республиках Промсвязьбанка, написал 9 июня заместитель премьер-министра РФ Марат Хуснуллин в телеграм-канале.

Government.ru Вице-премьер России Марат Хуснуллин

Заявив о том, что в ДНР и ЛНР 9 июня начинает свою работу Промсвязьбанк и назвав это важным событием, Хуснуллин напомнил, что этот вопрос обсуждался неоднократно — теперь в нём поставлены точка.