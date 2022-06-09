Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 17:44 — REGNUM В Надыме (ЯНАО) местный житель осуждён за преступление против половой неприкосновенности девочки. ОБ этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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Судом установлено, что 18 мая 2021 года в одном из поселков Надымского района 67-летний мужчина пригласил в свою квартиру играющих во дворе соседских детей. Когда одна из девочек пошла вместе с ним, подсудимый совершил в отношении неё развратные действия. В правоохранительные органы обратились родители, которым девочкам пожаловалась.

Гражданин осуждён по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев.