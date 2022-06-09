Москва, 9 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой армейским генералом Тьерри Бюркаром, сообщает 9 июня Минобороны РФ.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

Отмечено, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Герасимов и Бюркар обсуждали ситуацию на Украине и в некоторых странах Африки.

«Девятого июня по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова и начальника штаба Вооруженных сил Французской Республики армейского генерала Тьерри Бюркара. В ходе переговоров обсуждена ситуация на Украине. Также состоялся обмен мнениями по обстановке в регионе Сахеля», — сообщает российское военное ведомство.

Детали телефонного разговора не раскрываются.