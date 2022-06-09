Челябинск, , 17:39 — REGNUM Национально-культурные объединения России активно оказывают помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам. Об этом сообщил в челябинске на семинаре-совещании замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

Также автономии помогают и другим освобождённым территориям. Они «активно включились в мероприятия по информационной поддержке решения президента, оказание гуманитарной помощи», — цитирует его ТАСС.

Руководство Уральского федерального округа он призвал поддерживать такие инициативы. Как сообщало ИА REGNUM, семинар-совещание прошёл 9 июня. Он был посвящён реализации в Уральском ФО Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года.