Челябинск, 9 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Национально-культурные объединения России активно оказывают помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам. Об этом сообщил в челябинске на семинаре-совещании замруководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

Также автономии помогают и другим освобождённым территориям. Они «деятельно проявляют это единство, включившись в мероприятия по информационной поддержке в решении Президента, оказании гуманитарной помощи», — сказал Магомедов. .

Руководство Уральского федерального округа он призвал поддерживать такие инициативы. Как сообщало ИА REGNUM, семинар-совещание прошёл 9 июня. Он был посвящён реализации в Уральском ФО Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года.