Мирный, Архангельская область, 9 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В детском патриотическом центре «Авангард» под Архангельском отравились 16 детей, сообщает региональный минздрав.

https://t.me/Tsybulskiy_A Открытие смены в центре «Авангард»

«Семь детей доставлены сейчас в Мирнинскую горбольницу, их осмотрели, состояние всех детей удовлетворительное, сейчас медики выполняют лабораторные анализы, диагностику. Это те дети, у которых на данный момент сохраняется небольшая температура, жалобы на боли в животе, диарея», — рассказал глава ведомства А лександр Герштанский .

По данному факту прокуратура города Мирный проводит проверку.

Напомним, об открытии центра «Авангард» сообщил в соцсетях архангельский губернатор. По его словам, центр «имеет серьёзную инфраструктуру» и все ресурсы «для преподавания знаний и навыков по начальной военной подготовке».