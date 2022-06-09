Красногорск, , 17:39 — REGNUM Образовательные программы Подмосковья будут внедряться в школах Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 9 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на форуме «Наша родина — Россия».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Производиться это будет за счет обмена опытом между образовательными учреждениями Подмосковья и народных республик.

«Наша задача — положить начало активному, взаимодополняемому сотрудничеству (с ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM) по образованию. Мы хотели бы подписать соглашение с 33 флагманскими школами, чтобы было партнерство, взаимообмен», — сказал Воробьев.

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