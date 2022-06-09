Школы Подмосковья планируют обмениваться опытом с коллегами из ДНР и ЛНР
Красногорск, 9 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Образовательные программы Подмосковья будут внедряться в школах Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 9 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на форуме «Наша родина — Россия».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Школа
Производиться это будет за счет обмена опытом между образовательными учреждениями Подмосковья и народных республик.
«Наша задача — положить начало активному, взаимодополняемому сотрудничеству (с ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM) по образованию. Мы хотели бы подписать соглашение с 33 флагманскими школами, чтобы было партнерство, взаимообмен», — сказал Воробьев.