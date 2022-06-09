Москва, , 17:36 — REGNUM России вновь, как и во времена Петра Великого, предстоит возвращать свои земли и укреплять свою силу. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возвращал. И укреплял. Вот что он делал. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», — заявил Путин.

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