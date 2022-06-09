Москва, , 18:11 — REGNUM Действия правительства и губернатора Белгородская области в условиях санкционного давления и в тяжёлых условиях приграничного региона позволяют всем белгородцам чувствовать себя не только в безопасности, но и строить планы на будущее, прокомментировал отчёт белгородского губернатора Вячеслава Гладкова перед областной думой 9 июня корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы РФ Никита Румянцев («Единая Россия»).

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По мнению депутата, правительству региона удалось запустить ряд проектов и перестроить работу исполнительных органов власти так, что всё это в совокупности задало новое направление в развитии региона.

«Многим может показаться, что ничего не поменялось, и всё работает, как и прежде: что-то открывается, что-то строится, развивается, благоустраивается. Но в этом как раз и заключается качественная работа правительства — развитие региона должно быть естественным и продолжаться всё время, а не только в периоды политической активности. Вячеславу Гладкову и правительству региона это удаётся», — считает Никита Румянцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года валовый региональный продукт Белгородской области составил 1 270 млрд рублей.

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