Нижний Новгород, 9 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Поиски пациента психоневрологического диспансера успешно завершили 9 июня в Нижегородской области. Мужчина представлял угрозу для окружающих. Об этом сообщил портал NewsNN со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Иван Шилов, ИА REGNUM Нижний Новгород

О пропаже 36-летнего пациента психоневрологического отделения в поселке Чибирь Краснобаковского района стало известно 4 июня.

«Правоохранители призывали мужчин-добровольцев к его поиску, так как он представлял угрозу для окружающих. Спустя пять дней после побега мужчину задержали сотрудники МВД и отправили в больницу».