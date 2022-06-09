Москва, , 17:33 — REGNUM Со времён Петра Великого в политических отношениях изменилось на удивление немного. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Почти ничего не изменилось! Удивительно, как-то приходишь к этому пониманию. Ну вот Пётр Первый Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией, чего-то отторгал… ничего не отторгал! Он возвращал! Да, так и есть!» — заявил Путин.

«Там, где сегодня Петербург основан — он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией! Все признавали её за Швецией. А там испокон веков, наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём эти территории находились под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении», — указал он.