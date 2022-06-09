Выборг, Ленинградская область, 9 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Житель Выборгского района Ленинградской области Владимир Родин погиб во время специальной военной операции России на Украине, сообщил 9 июня губернатор региона Александр Дрозденко.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Ранее в тот же день ИА REGNUM сообщало о гибели 21-летнего жителя Ломоносовского района Кемана Бостанова, который погиб, защищая однополчан во время боя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Губернатор выразил соболезнования родным и близким обоих павших бойцов.

«Они отдали жизнь за Россию, за мир, за будущее — без нацизма. Любящие сыновья и братья — Кемал Хасанович Бостанов и Владимир Александрович Родин были мужественными, достойнейшими людьми. Огромную потерю переживают сегодня их родные, а вместе с ними — все ленинградцы», — выразил слова сочувствия губернатор Ленобласти.

Отметим, с начала специальной военной операции на Украине стало известно о гибели уже 27 жителей Ленинградской области.