Подгорица, 9 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. «Мы надеемся, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, а Черногория как лидер переговорного процесса готова оказать необходимую экспертную и политическую помощь», — заявил в телефонном разговоре премьер-министр Черногории Дритан Абазович с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский направил Абазовичу приглашение как можно скорее посетить Киев, сообщает пресс-служба премьера Черногории

OSCE Parliamentary Assembly Дритан Абазович

В разговоре с президентом Украины Абазович отметил, что Черногория осудила операцию Российской Федерации на Украине и с самого начала открыто поддерживала независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины, подчеркнув, что сегодня европейские ценности свободы и выбора Европейского Союза и что Черногория полностью поддерживает позицию ЕС в отношении российской операции на Украине.

«Мы надеемся, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС, а Черногория как лидер переговорного процесса готова предоставить необходимую экспертную и политическую помощь», — сказал Абазович.

Как сообщалось, премьер проинформировал Зеленского о количестве украинских беженцев, которые приняла Черногория, и заявил, что это около 2% населения.