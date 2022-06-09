Ижевск, , 17:28 — REGNUM В Удмуртии осуждена 65-летняя жительница Ижевска по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Малоэтажная застройка в Ленобласти Lenobl.ru

Установлено, что, имея личные долговые обязательства и корыстные намерения, женщина разместила в СМИ сообщение о продаже по низкой стоимости жилых помещений в многоквартирных малоэтажных строящихся домах. С марта 2011 по апрель 2016 года она арендовала офисы, лично или через неосведомленных нанятых ею работников получала инвестиции в строительство, незаконно оформляя их под видом займов. При этом условия договора она заведомо исполнять не собиралась.

Путем обмана она похитила средства 93 граждан на общую сумму более 52 млн рублей. В судебном заседании вину она полностью признала и частично возместила пострадавшим ущерб. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. В пользу потерпевших с нее взысканы денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбове завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере долевого строительства. Обвинение предъявлено 57-летнему руководителю строительной организации, взявшей на себя обязательства о строительстве 23-этажного многоквартирного дома на улице Советской в Тамбове. Он организовал рекламную кампанию в СМИ и заключил договоры с 19 жителями региона. Они внесли на счет общества с ограниченной ответственностью 30 млн рублей.

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