Горловка, ДНР, , 17:29 — REGNUM Из-за невозможности для жителей города Горловки (ДНР) вызвать скорую помощь и полицию в связи с нарушенными коммуникациями в городе организуют дежурства, сообщил 9 июня мэр Иван Приходько в своём видеообращении в телеграм-канале.

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Отметив, что в городе энергетики очень плотно занимаются электроснабжением, глава Горловки сказал, что это сейчас, пожалуй, одна из самых больших проблем, «потому что пока под угрозой, уже вторые сутки, подача воды».

Иван Приходько «Сейчас возникла ещё одна проблема, которая касается невозможности даже элементарно вызвать скорую помощь, элементарно вызвать полицию».

Он добавил, что власти города сообщат жителям о том, где будут стоять машины специальных служб или добровольных помощников-волонтёров, которые оснащены рациями. Они будут помогать, смогут вызвать специальные службы, когда понадобится кому-то из жителей.

Напомним, Горловка находится под ежедневными обстрелами со стороны украинских боевиков.

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