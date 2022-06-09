Бишкек, , 17:24 — REGNUM Трансферная стоимость членов сборной Киргизии по футболу в настоящее время составляет €5,4 млн (345,2 млн рублей), передаёт «Transfermarkt.de».

Футбол Carla Arenas

По мнению немецких футбольных аналитиков, самым дорогим членом киргизской команды сейчас является 21-летний полузащитник Гулжигит Алыкулов, которого оценивают в €1 млн (63,9 млн рублей).

На втором месте расположился 29-летний капитан киргизской сборной, левый защитник Валерий Кичин, чья трансферная стоимость равна €750 тысячам (47,9 млн рублей).

А на третьем месте оказался 30-летний атакующий полузащитник Муролимжон Ахмедов — его могли бы продать в другую команду за €300 тысяч (около 19,2 млн рублей).