Скопье, 9 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1002 образцов выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 61 случай выздоровления. Об этом 9 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Mike Norton Скопье, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 473 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9313, 302 729 пациентов выздоровели. За сутки не зарегистрировали летальных исходов COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 431. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.