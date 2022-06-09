Москва, , 17:22 — REGNUM Россия ответит на агрессивные кибератаки на объекты своей критически важной инфраструктуры в соответствии со своими законами, заявил 9 июня спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

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Его комментарий по данному вопросу опубликован 9 июня на официальном сайте МИД РФ.

«Не сомневайтесь, агрессивные действия Россия без ответа не оставит. Как и где — узнаете по факту. Все наши шаги будут иметь выверенный, точечный характер, в соответствии с нашим законодательством и международным правом», — сказал Крутских в ответ на вопрос об ответных мерах России на компьютерные атаки на объекты инфраструктуры.

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