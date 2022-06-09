Москва, , 17:21 — REGNUM Без воспитания и культуры консолидации общества не будет. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Без воспитания у нас вообще ничего не получится. Можно человека научить чему-то, ну, а как он воспользуется плодами своих знаний? Вот в чём вопрос. Это очень важные вещи», — заявил Путин.

Наука, образование, воспитание, здравоохранение — без этого не решаются демографические вопросы, — и так далее. А культура? Если мы не будем опираться на базовые ценности национальных культур народов России, у нас не будет никакой консолидации общества. Консолидации не будет — всё развалится вообще», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал ключевые составляющие суверенитета страны