Белгород, 9 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. По итогам 2021 года валовый региональный продукт Белгородской области составил 1 270 млрд рублей. В 2022 году ВРП ожидается в 1328 млрд рублей. Об этом 9 июня в ходе отчёта об итогах деятельности правительства в 2021 году заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Пресс-служба Белгородской областной думы Отчёт губернатора Белгородской области

По данным главы региона, по объёму ВРП на душу населения Белгородская область занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. По объёму добычи полезных ископаемых — первое место в ЦФО. Более 30% ВРП региона, с учётом пищевой и перерабатывающей промышленности, составляет сельское хозяйство, а по объёму производства сельскохозяйственной продукции вышли на третье место в России после Краснодарского края и Ростовской области.

В 2022 году более чем в пять раз по сравнению с 2021 годом был увеличен объём финансирования различных мер поддержки субъектов МСП — до 1,5 млрд рублей.

На финансирование социальных контрактов в 2022 году направят 414,7 млн рублей, годом ранее объём такой помощи составлял 380 млн рублей.