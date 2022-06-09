Лондон, , 17:19 — REGNUM Как сообщает издание Goal, руководство лондонского «Челси» планирует отдать в аренду 29-летнего таранного центрфорварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку и подписать нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса.

Ромелу Лукаку Fifa.com

По информации источника, главным претендентом на Лукаку является миланский «Интер». «Нерадзурри» могут взять футболиста в аренду на два сезона. В случае завершения сделки «пенсионеры» получат от миланского клуба суммарно 50 миллионов евро за двухгодичную аренду.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.