Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Третий этап реставрационных работ на острове Новая Голландия в центре Санкт-Петербурга, который должен был начаться в 2021 году и завершиться 2025 году, временно приостановлен, сообщили 9 июня в пресс-службе общественного пространства.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане отдыхают на острове Новая Голландия

Напомним, в 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер, получила инвестиционный контракт и приступила к проекту реставрации и приспособления острова Новая Голландия. Креативным подрядчиком выступил некоммерческий фонд «Айрис» Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича. В результате на заброшенном острове в центре Северной столицы появилось самобытное культовое место, которое ежегодно посещают многие тысячи горожан и туристов.

Первые два этапа реставрации корпусов Новой Голландии прошли с 2016 по 2020 годы, третий этап, который был запланирован на четыре года, до 2025-го, пока не начался. О причинах и сроках, на какое время приостановлены реставрационные работы на острове, не официально сообщается.

По данным «Фонтанки», в 17-м корпусе Новой Голландии планировалось открытьсовместный проект с международным партнёром. Но в связи с осложнением геополитической обстановки и отказом иностранных компаний выходить на российский рынок, владельцы проекта «взяли паузу, чтобы внести коррективы в наши планы».