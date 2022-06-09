Ульяновск, , 17:17 — REGNUM Ульяновские сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в велопробеге, приуроченном ко Дню России и в поддержку спецоперации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На велосипеде Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Росгвардейцы совместно с друзьями и членами семей проехали на велосипедах более 63 километров по маршруту Ульяновск — Новоульяновск — Ломы – Большие Ключищи – Ульяновск. Велопробег прошёл в преддверии празднования Дня России и в поддержку бойцов спецподразделений, находящихся на территории проведения специальной военной операции.

Участники велопробега отмечают, что таким способом они «хотели выразить поддержку нашим ребятам, которые вдали от дома успешно выполняют поставленные перед ними задачи» в рамках спецоперации России на Украине.

«Их мужество и отвага вдохновили нас пройти испытание на прочность собственных сил и возможностей», — говорят участники акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении Росгвардии по Ульяновской области наградили бойцов, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции. Четверо гвардейцев удостоены медали «За боевое отличие», ещё 18 бойцам вручены почётные грамоты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновских гвардейцев наградили за участие в спецоперации