Воронеж, , 17:14 — REGNUM В Воронеже 61-летний житель Левобережного района оштрафован на 15 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина, «находясь в общественном месте, публично осуждал действия Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины». На него составили административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Советский районный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.