Рига, 9 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

В Латвии разразился самый настоящий кризис доверия избирателей к национальному парламенту Сейму. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Латвия со ссылкой на итоги последнего социологического опроса.

Так, 63% граждан Латвии считают, что нынешний состав парламента ничем не лучше предыдущего. Отмечается, что это самый высокий показатель недоверия к депутатам за 23 года — с 1999 года.

Такие опросы ежегодно проводит статистическая компания SKDS. По ее данным, в мае 2022 года лишь 18% опрошенных выразили убеждение, что нынешний состав Сейма работает лучше предыдущего.

Больше всего работой парламента в Латвии были довольны в 2003 году. Тогда депутатами были довольны 35% опрошенных.