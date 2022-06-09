К концу года в Вологде откроется самая современная картинная галерея в СЗФО
Вологда, 9 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Вологде в завершающую стадию вошла масштабная реконструкция здания для размещения Вологодской областной картинной галереи. Проект воплощается на средства областного бюджета, объем инвестиций составит 216 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.
На площади порядка 4,5 тысяч квадратных метров разместится множество выставочных залов, научная библиотека с читальным залом, фондохранилища с реставрационными мастерскими, большой выставочный зал более чем на 200 мест. Площади нового здания втрое превысят те, которыми учреждение культуры располагает сейчас. С переездом картинной галереи полностью решится проблема хранения всех фондов, освободится здание основного фондохранилища по улице Маяковского, фонды также перевезут с Кремлевской площади и из Дома Корбакова.
Здание будет удобным для маломобильных посетителей — впервые в его истории появятся лифты, установленные снаружи, в фойе смонтирован подъемник.
Отметим, что коллекция произведений искусства областной картинной галереи насчитывает 44 тысячи экземпляров, в том числе живопись, графику, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства и изделия из драгоценных металлов, в основном северная чернь. В научной библиотеке хранится 40 тысяч экземпляров книг.
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