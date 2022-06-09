Вологда, 9 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Вологде в завершающую стадию вошла масштабная реконструкция здания для размещения Вологодской областной картинной галереи. Проект воплощается на средства областного бюджета, объем инвестиций составит 216 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.

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На площади порядка 4,5 тысяч квадратных метров разместится множество выставочных залов, научная библиотека с читальным залом, фондохранилища с реставрационными мастерскими, большой выставочный зал более чем на 200 мест. Площади нового здания втрое превысят те, которыми учреждение культуры располагает сейчас. С переездом картинной галереи полностью решится проблема хранения всех фондов, освободится здание основного фондохранилища по улице Маяковского, фонды также перевезут с Кремлевской площади и из Дома Корбакова.

Здание будет удобным для маломобильных посетителей — впервые в его истории появятся лифты, установленные снаружи, в фойе смонтирован подъемник.

«Техническая готовность здания на сегодняшний день составляет 70%, все работы идут в соответствии с графиком. Объект будет сдан в сентябре, после чего картинная галерея сможет переехать и подготовить экспозиции к открытию. Первых посетителей здесь примут к концу года», — отметил губернатор региона Олег Кувшинников.

Отметим, что коллекция произведений искусства областной картинной галереи насчитывает 44 тысячи экземпляров, в том числе живопись, графику, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства и изделия из драгоценных металлов, в основном северная чернь. В научной библиотеке хранится 40 тысяч экземпляров книг.

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