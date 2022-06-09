Рига, , 17:11 — REGNUM Кабинет министров Латвии решил продлить программу поддержки украинских беженцев в стране, но указал на крайний срок такой помощи. Об этом сообщила канцелярия правительства.

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Первичная поддержка, то есть размещение, будет обеспечиваться украинским беженцам на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Поправки к закону предусматривают, что физические и юридические лица будут получать компенсацию за расселение украинцев также лишь до 31 декабря 2022 года.

Поправки предусматривают, что первичная поддержка — проживание и питание — ограничена по времени, то есть государство оказывает ее не позднее 31 декабря 2022 года. Также оговорено, что проживание для всех граждан Украины предоставляется на срок до 120 дней, а питание граждан Украины, обратившихся за ним с 25 мая, предоставляется на срок до 30 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Сообщается также, что размещение гражданских лиц с Украины в муниципальных или иных помещениях, в том числе туристических, покрывается в размере не более 100 евро на человека в месяц при условии, что в приспособленном помещении размещается не более трех человек.