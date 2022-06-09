Рига, 9 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Кабинет министров Латвии решил продлить программу поддержки украинских беженцев в стране, но указал на крайний срок такой помощи. Об этом сообщила канцелярия правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Первичная поддержка, то есть размещение, будет обеспечиваться украинским беженцам на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Поправки к закону предусматривают, что физические и юридические лица будут получать компенсацию за расселение украинцев также лишь до 31 декабря 2022 года.

Поправки предусматривают, что первичная поддержка — проживание и питание — ограничена по времени, то есть государство оказывает ее не позднее 31 декабря 2022 года. Также оговорено, что проживание для всех граждан Украины предоставляется на срок до 120 дней, а питание граждан Украины, обратившихся за ним с 25 мая, предоставляется на срок до 30 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Сообщается также, что размещение гражданских лиц с Украины в муниципальных или иных помещениях, в том числе туристических, покрывается в размере не более 100 евро на человека в месяц при условии, что в приспособленном помещении размещается не более трех человек.