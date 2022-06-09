Воронеж, , 17:09 — REGNUM В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, подозреваемой в истязании годовалой дочери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ребенок ИА REGNUM

По предварительным данным, женщина «на почве личной неприязни» систематически избивала дочь. Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении троих своих детей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней». Допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, истребована и изучается необходимая документация, с подозреваемой проводятся следственные действия. В ходе расследования также будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.