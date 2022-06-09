Вашингтон, 9 июня, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В США мужчине, арестованному с пистолетом возле дома верховного судьи, предъявлены обвинения в покушении на убийство, сообщает 9 июня Reuters.

Убийство

Проживающий в Лос-Анджелесе 26-летний Николас Роске пришел с пистолетом к дому судьи Бретта Кавано. При себе он также имел гвоздодёр и перцовый баллончик, согласно заявлению ФБР.

Предполагается, что Роске решил убить судью из-за потенциальной отмены решения по делу Роу против Уэйда, которе может усложнить доступ к абортам в штатах.

Ранее сотни демонстрантов, выступающих против запрета абортов, собрались у здания Верховного суда США после утечки судебных документов, в которых говорилось об отмене прецедента по делу Роу против Уэйда от 1973 года, которое обеспечило конституционное право на прерывание беременности. Участники акции заявили, что запрет на аборты нарушает права женщин.

Согласно документам, которые ранее опубликовало издание Politico, судья Самуэль Алито написал, что решение по делу полувековой давности должно быть отменено. Предполагается, что в случае его отмены вопрос о проведении абортов будет решаться местными правительствами штатов.