Лион, Франция, 9 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. 9 июня «Лион» объявил о возвращении 31-летнего французского нападающего Александра Ляказетта, выступавшего за лондонский «Арсенал» последние пять сезонов. Футболист перешел в «Лион» на правах свободного агента.

Chensiyuan Александр Ляказетт

Соглашение нападающего с «ткачами» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. Трансферная стоимость Ляказетта, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Александр Ляказетт принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ляказетт покинул «Лион» и перешел в «Арсенал» 5 июля 2017 года за 53 миллиона евро.