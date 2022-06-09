Бишкек, 9 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Россия является одним из основных торговых партнеров Киргизии и занимает первое место по объему взаимной торговли. Об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, выступая на Киргизско-Российской межрегиональной конференции 9 июня.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

По словам высокопоставленного чиновника, доля России в товарообороте республики по итогам 2021 года составила 31,6%. В том числе в экспорте — 24,9%, а в импорте — 33,6%.

Читайте также: Товарооборот Киргизии с Россией за год вырос почти в полтора раза

Он также отметил, что Киргизия поддерживает прочные связи с 81 субъектом России.

«Заключено более 40 соглашений, в том числе по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Действуют более 10 соглашений об установлении побратимских связей», — пояснил глава Минэкономики.

Читайте также: Каждый шестой гражданин Киргизии работает в России