Ливерпуль, Великобритания, , 17:02 — REGNUM 9 июня футбольный клуб «Ливерпуль» объявил об уходе немецкого голкипера Лориса Кариуса и 27-летнего бельгийского нападающего Дивока Ориги. Оба футболиста покинули «мерсисайдцев» на правах свободного агента.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В прошедшем сезоне Дивок Ориги принял участие в восемнадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. За «Ливерпуль» Ориги выступал с

Ранее сообщалось, что в подписании Дивока Ориги заинтересован «Милан», который намерен предложить футболисту четырехлетний контракт. Трансферная стоимость бельгийца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.