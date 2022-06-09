Москва, 9 июня, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Основа суверенитета страны складывается из нескольких составляющих, без которых всё будет рассыпаться. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Он складывается из нескольких составляющих. Это военно-политический суверенитет, и здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность», — заявил Путин.

«Второе — это экономический суверенитет. Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого. В критических технологиях, в том, чтобы обеспечивать жизнеспособность общества и государства», — подчеркнул он.

При этом в современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет, продолжил президент.

«Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду? Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории», — указал Путин.