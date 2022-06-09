Москва, 9 июня, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Памятный Меч Победы передан на вечное хранение в Старый Оскол Белгородской области, сообщил 9 июня подписчикам глава администрации города Андрей Чесноков.

Anton Denisov Музей Победы

Мэр принял клинок из знаменитой златоустовской стали в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве.

«Земляки, приглашаю всех вас в День России 12 июня к 09:00 на площадь Победы, первыми увидеть памятный символ и поучаствовать в мероприятии по передаче Меча городу!» — пригласил жителей Андрей Чесноков.

Как сообщало ИА REGNUM, памятную награду 9 июня получил и Белгород.