Пенза, , 17:30 — REGNUM В Кузнецком районе Пензенской области ранней весной построили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), но он до сих пор не введен в эксплуатацию. Жители села Первое Тарлаково обратились за ответом к губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко.

ФАП в Пензенской области Epp.genproc.gov.ru

Глава региона в ходе прямого эфира, организованного 9 июня в соцсетях, ответил, что в текущем году в Кузнецком районе построили три ФАПа. На сроки ввода в эксплуатацию нового ФАПа в селе Первое Тарлаково повлияли погодные условия.

«Там шли дожди, но в ближайшее время благоустройство будет проведено, и объект будет открыт, постараемся это сделать в последних числах июня», — пояснил губернатор.

Мельниченко заверил, что работа по модернизации системы здравоохранения будет продолжается. В 2022 году на покупку оборудования выделяется 370 млн рублей. В зоне особого внимания находятся учреждения, расположенные в сельской местности. Ожидается, что до 2025 года диагностическим оборудованием будут переоснащены все сельские медорганизации.

В районах Пензенской области в этом году планируется открыть 36 ФАПов, 19 врачебных амбулаторий и одну участковую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, среди взрослого населения Пензенской области в 2022 году планируют охватить профилактическими медицинскими осмотрами 52,8% от общей численности жителей, или 456 542 человека.

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