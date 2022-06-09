Москва, 9 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Россия всегда решительно защищала своё положение в мире, а если и отступала, то для того, чтобы собраться с силами и вновь идти вперёд. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Колония исторических перспектив всё-таки не имеет. Шансов выживать в такой жёсткой геополитической борьбе — а она была всегда, я хочу чтобы это было понятно. Не то что вот мы смотрим что происходит вокруг нас и с нами, рот открыли, ах, ничего себе! Это всегда было, понимаете? И всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий», — заявил Путин.

«Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать. Но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперёд. Сосредоточиться и идти вперёд», — продолжил он.